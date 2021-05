Xbox: Microsoft tenta la vendita in una maniera originale

Per combattere la carenza di Xbox Series X e Xbox Series S, Microosft ha elaborato un sistema di vendita decisamente originale. Come testimoniato online, infatti, alcuni giocatori hanno cominciato a ricevere un messaggio che permette la possibilità di iscrizione ad un programma dove sarà possibile acquistare la console come “utente verificato”.

Si tratta di un metodo decisamente inedito per la vendita di Xbox Series S e Xbox Series X. Per ricevere il messaggio, i giocatori devono essere iscritti al programma Insider, che permette tra le altre cose di testate in anteprima anche nuovi servizi per tutta l’infrastruttura del mondo Microsoft dedicata al gaming. Non è ancora chiaro a quanti giocatori sia stato esteso questo nuovo servizio ma è molto probabilmente che nel corso dei prossimi mesi, se la casa di Redmond non riuscirà a porre fine alla carenza di scorte, verrà esteso ad un nutrito gruppo di utenti che ancora giocano sulla console old gen.

L’iniziativa dovrebbe arginare dunque il pericolo bagarini o scalper, come comunemente chiamati in inglese. La pandemia da COVID-19 ha infatti reso i semiconduttori una sorta di reliquia introvabile. Con tutto il mondo in quarantena la domanda di oggetti per l’intrattenimento è aumentata a dismisura e questo ha portato tutti i produttori a non poter soddisfare le richiesta, rendendo dunque introvabili console, schede video, processori e addirittura automobili con sistemi di infotaiment al loro interno. Nonostante il 2020 sia stato messo alle spalle, solamente l’anno prossimo la situazione potrebbe tornare alla normalità. E voi siete riusciti a mettere le mani su nuovo harware oppure no?