Curved Space subisce un leggero ritardo su console e PC con la nuova data d’uscita

Pochi giorni fa, tantissime persone dedite allo studio e all’immaginazione del cosmo, delle stelle, dei pianeti e tutto ciò che concerne lo spazio, hanno festeggiato il National Space Day e Maximum Games, assieme allo sviluppatore Only By Midnight hanno giustamente posto i loro omaggi a tale celebrazione con un nuovo trailer dedicato allo sparatutto arcade Curved Space.

Purtroppo però, soltanto in queste ore le due società hanno annunciato che il titolo è stato ufficialmente rimandato. Per quanto tale notizia possa essere a tutti gli effetti negativa, c’è da dire che tale posticipo sarà, un po’ per tutti, piuttosto irrilevante.

Le versioni Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 e PC di Curved Space vedranno infatti la luce il 29 giugno mentre quella dedicata alla console ibrida nipponica Nintendo Switch arriverà più tardi, precisamente il 13 luglio. Vi lasciamo alla descrizione del titolo, seguita da un trailer gameplay del gioco targato Maximum Games e Only By Midnight.

Curved Space è uno sparatutto a scorrimento in stile arcade che riprende la formula classica e la immerge nei confini più strani dello spazio. Ragni da battaglia invasori cosmici nello spazio ricurvo in cui i proiettili finisco a terra mentre l’orizzonte sparisce drasticamente dalla vista.