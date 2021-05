Guilty Gear Strive: pubblicata la videoguida per I-No

Non manca molto all’uscita dell’atteso picchiaduro di Arc System Works, Guilty Gear Strive, e con la seconda open beta che apre le porte a tutti i giocatori a partire da oggi, questi potranno metter le mani su un folto roster, cui appartiene anche la Strega Rossa I-No.

Proprio su I-No, il team di sviluppo di talento ha pubblicato in queste ore una videoguida, la quale apre una serie di opzioni d’utilizzo del personaggio: dal proiettile“Colpo Antidepressivo” all’attacco a distanza “Amore Chimico” fino alla mossa sicuramente più interessante “Performance Afosa”.

La traiettoria di tali colpi può cambiare in base al tasto premuto mentre se lo si tiene in continua pressione consentirà di avere un maggior valore d’attacco. Aete trovato utile il video? Fatecelo sapere, mentre noi di GamesVillage vi ricordiamo che Guilty Gear Strive sarà disponibile a partire dall’11 giugno per PC, PS5 e PS4. Il video, situato in calce, è preceduto da una breve descrizione del titolo.

Prova il brivido della battaglia con le complesse meccaniche di gioco e le splendide animazioni di Guilty Gear -Strive-, il nuovo episodio della serie all’avanguardia Guilty Gear!

È l’ultimo arrivato nell’acclamata serie di giochi di combattimento Guilty Gear. Creato da Daisuke Ishiwatari e sviluppato da Arc System Works, “GUILTY GEAR -STRIVE-” tiene fede alla reputazione della serie per la rivoluzionaria grafica ibrida 2D/3D con cel-shading e l’azione di gioco intensa e gratificante.