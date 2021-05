InXile Entertainment sarebbe al lavoro su un FPS RPG

Wasteland 3 è stato senza dubbio un successo per il team di Brian Fargo, inXile Entertainment, il quale si appresta ad arricchire il proprio RPG strategico con un nuovo DLC. Comunque, il grosso è sicuramente fatto per questa IP di vecchia data ma dall’enorme potenziale (e ben sfruttato dallo studio) e ora, a quanto pare, il team statunitense sarebbe al lavoro su altro.

Arriva infatti in queste ore una possibile (probabile, potremmo dire) conferma sul genere che verrà proposto in futuro ai giocatori. In un tweet di Xbox, alla domanda “Qual è il prossimo genere che dovrei giocare?” inXile ha risposto in un modo per nulla enigmatico: “Nuovo + FPS + RPG”.

Effettivamente non c’è molto da pensare e, per quanto sicuramente non può esser visto nemmeno come un teaser di qualcosa, è sicuramente una notizia di cui tener conto. Al momento, però, inXile Entertainment ha già dichiarato che per il nuovo progetto (a questo punto, per il nuovo FPS RPG) dovremo aspettare ancora un bel po’.