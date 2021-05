Fall Guys Ultimate Knockout: ora disponibile l’update 4.5, tra nuovi round e cross-play

Siamo finalmente giunti al periodo degli aggiornamenti di metà Stagione su Fall Guys Ultimate Knockout, la produzione battle royale di Mediatonic. La Stagione “4.5” porta all’interno del titolo due nuovi round, The Slimescraper e Button Bashers e non solo.

Ci sono nuove varianti di scenari già giocati e conosciuti, come la versione a bassa gravità di Hex-a-gone e Thin Ice. Le novità però non finiscono qui. Infatti sono ora disponibili le nuove Lobbies Personalizzate e da ora in poi il cross-play permetterà all’utenza PS4 e PC di sfidarsi.

Non mancano ovviamente una mole non indifferente di fix vari. Purtroppo con il cross-play sarebbe stato ottimo il supporto alle versioni di Fall Guys Ultimate Knockout per Xbox e Nintendo Switch, purtroppo rimandate non molto tempo fa. Qui sotto trovate un video pubblicato appositamente per mostrare i maggiori punti del nuovo update.