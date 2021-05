GAME PRO: il grande ritorno del magazine, dal 20 maggio su Readly

Settembre 2009: GAME PRO chiude i battenti con il suo ultimo numero. Ma nulla finisce per sempre! Dopo 12 anni dall’uscita in edicola del numero 27, GAME PRO, il mensile di critica videoludica, è pronto a tornare… e lo farà con il suo numero 28! Curato dalla redazione di GamesVillage, da parte dello staff originale e da Sprea Editori, il nuovo numero sarà disponibile dal 20 maggio 2021.

Gli interessati non dovranno recarsi in edicola per acquistare il numero, perché il magazine torna in pompa magna in un nuovo formato: basterà recarsi su Readly, dove ogni mese troverete un nuovo numero della nostra rivista. Sulle pagine digitali sarà possibile leggere recensioni, anteprime e provati curati dalla nostra redazione, ma non mancheranno editoriali e articoli esclusivi realizzati dai redattori della rivista. Ma c’è di più!

All’interno di Game Pro ci sarà un grande ritorno: Retrogame Magazine, la rivista dedicata ai giochi di una volta, i classici senza tempo che hanno fatto la storia del medium interattivo. Capolavori, perle dimenticate, grandi autori e clamorosi flop per rivivere insieme gli anni d’oro di marchi come Atari, Commodore, Neo-Geo e tutti gli altri nomi che hanno scritto la Storia del Videogioco.

Un luogo diverso e unico nel suo genere, dove il videogioco è considerato non solo intrattenimento, ma cultura, arte, qualcosa di meraviglioso da raccontare, analizzare e commentare in modo moderno e diverso dal solito.

Non vediamo l’ora di pubblicare il numero 28 e che voi possiate leggerlo!