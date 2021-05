Epic Games Store: il prossimo gioco gratis sarà una sorpresa?

Ogni giovedì Epic Games Store regala un videogioco ai suoi utenti. Una pratica che ha permesso al negozio virtuale dei creatori dei franchise di Gears of War e Fortnite di godere di una larga fetta d’utenza, a discapito però dei guadagni che ancora faticano a raggiungere i livelli di altri store digitali.

La strategia dell’Epic Games Store in questo caso è sempre la stessa: si regala un gioco che viene annunciato una settimana prima (o due) dell’effettività disponibilità gratuita. Questa volta però le cose sono diverse. Da oggi è disponibile gratuitamente The Lion’s Song ma il gioco della prossima settimana non è stato ancora svelato. Si tratta di una pratica inusuale, che potrebbe avere due ragioni: la prima è un cambio di strategia comunicativa, per tenere sulle spine i giocatori. La seconda, invece è che il gioco potrebbe essere un Tripla A o comunque un nome molto chiacchierato.

C’è poi anche la terza via. Non è da escludere che il negozio non sia vittima di un errore, umano o no. Non è escluso infatti che il team dietro si sia dimenticato di caricare gli asset dedicati e di non aver mandato online la pagina dedicata. Un enigma che comunque troverà la risposta settimana prossima, intorno a quest’ora: siete pronti a scoprirla insieme a noi?