SEGA vuole svegliare le sue IP dormienti

Attenzione ai movimenti di SEGA: durante l’ultima conference call con azionisti e investitori, infatti, il publisher e sviluppatore giapponese ha parlato dei suoi franchise dormienti e dell’intenzione di riportare sul mercato alcuni dei suoi progetti oramai accantonati. La dichiarazione ha citato anche i modus operandi e alcune delle IP che potrebbero ricevere questo trattamento.

Come riportato nella trascrizione della call, SEGA starebbe vagliando l’idea di poter riportare in vita alcuni dei suoi franchise. Come? Con una serie di remake, reboot o remaster. Una strategia condivisa dal mondo dei videogiochi moderni (come dimostra il trattamento di Final Fantasy VII ad esempio) che escluderebbe dunque nuovi capitoli all’orizzonte. Alcuni dei franchise citati? Shinobi, Virtual Fighter, Crazy Taxi, Jet Set Radio, Panzer Dragoon, NiGHTS, Streets of Rage e House of the Dead. Tutti pezzi da novanta quando si parla di videogiochi anni ’90 e primi anni 2000 e che forse sono rimasti nell’ombra per troppo tempo.

Chiaramente l’interesse della società è al momento esplorativo. Non è infatti certo che nel prossimo futuro si potranno vedere le IP riprendere vita, anche nella forma di remaster in HD, remake o reboot. Sicuramente però c’è l’interesse a parte di guardare a questo mercato e noi ne siamo ovviamente curiosi. Restate sintonizzati con noi per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo.