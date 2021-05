Ratchet & Clank Rift Apart raggiunge la fase Gold

Per coloro che aspettano con forte trepidazione l’uscita di Ratchet & Clank Rift Apart, esclusiva PlayStation 5 targata Insomniac Games che raggiungerà gli scaffali dei negozi l’11 Giugno. Dopo aver deliziato i giocatori con un lungo ed emozionante video gameplay girato in 4K, l’azienda ha felicemente annunciato che l’opera è ufficialmente entrata in fase Gold, ciò significa che lo sviluppo del gioco è giunto al termine.

Ora, quello che farà la compagnia insieme a Sony Interactive Entertainment sarà quello di focalizzarsi sulla distribuzione delle copie del gioco nei negozi fisici e digitali insieme anche a quelle destinate alla stampa specializzata. Ecco alcuni dettagli sul gioco:

Fatti strada attraverso un’avventura interdimensionale. Fai un salto dimensionale con Ratchet e Clank mentre affrontano un imperatore malvagio di un’altra realtà. Salta tra mondi pieni d’azione e oltre a velocità strabilianti, con una grafica abbagliante e un arsenale pazzesco, mentre gli avventurieri intergalattici si lanciano sulla console PlayStation 5.



Insomma, ora tutto quello che dovranno fare i giocatori sarà aspettare l’uscita di Ratchet & Clank Rift Apart per poterlo acquistare e finalmente giocarlo in tutto il suo splendore.