GetsuFumaDen Undying Moon disponibile in accesso anticipato su Steam

Konami Digital Entertainment ha annunciato oggi che GetsuFumaDen Undying Moon (qui il nostro provato), il nuovo titolo in stile 2D hack-and-slash roguevania, sviluppato in collaborazione con lo studio indipendente GuruGuru, è disponibile da oggi su Steam in accesso anticipato al prezzo di € 24.99.

La versione di GetsuFumaDen disponibile da oggi, include otto meravigliosi livelli di gioco nel caratteristico stile ukiyo-e, numerosi boss fight ed è localizzata in 11 differenti lingue. Il bundle, rilasciato in occasione del lancio della fase di accesso anticipato, include anche il porting del gioco originale uscito per Famicon, un artbook digitale e la colonna sonora originale.

Oltre a ospitare un server Discord dedicato alla community per raccogliere i feedback degli utenti, Konami incoraggia anche i giocatori a trasmettere in streaming e/o registrare il proprio gameplay di GetsuFumaDen, con l’obiettivo di generare ulteriormente discussioni attive all’interno della community. Konami ha creato delle linee guida per i contenuti generati dagli utenti, applicabili a livello mondiale, affinché i creatori di contenuti possano divertirsi condividendo filmati di gioco senza problemi. Le linee guida complete dei contenuti generati dagli utenti saranno disponibili il 14 maggio 2021.

Dopo mille anni di pace, il sigillo della porta dell’inferno è stato squarciato e un’ondata di spiriti maligni è stata liberata nel mondo. Mentre si trova sull’orlo della distruzione, Getsu Fuma deve assumere il comando del suo clan e avventurarsi nelle fosse dell’inferno per sconfiggere il male.

GetsuFumaDen fonde l’azione 2D di un videogioco in stile roguevania con uno straordinario mondo dark fantasy, portato in vita attraverso il caratteristico tratto dell’arte tradizionale giapponese. I giocatori scenderanno negli inferi, disegnati in stile ukiyo-e, e dovranno imparare a padroneggiare un arsenale di armi ed equipaggiamenti che potranno essere abbinati per adattarsi a diversi stili di gioco.

GetsuFumaDen è caratterizzato da combattimenti altamente strategici basati sulle tecniche di combattimento delle arti marziali giapponesi. Boss spaventosi e strutture dei livelli in continua evoluzione metteranno alla prova i giocatori consentendo loro di diventare più forti a ogni nuovo tentativo.