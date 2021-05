Netflix: in sviluppo l’anime su Ultraman

Netflix ha annunciato più volte la sua intenzione di investire fortemente sugli anime, confermando recentemente di voler portare oltre quaranta nuovi show sulla sua piattaforma streaming nel corso del 2021, e ha già iniziato a riscuotere il meritato successo con alcuni di essi.

Tra le serie che faranno il loro esordio quest’anno c’è anche Godzilla Singular Point, ispirata a uno dei personaggi pop più noti della cultura giapponese, l’enorme kaiju in grado di radere al suolo intere città. E sembra proprio che Netflix si sia appassionata a questo genere di adattamenti, andando anche a produrre un altro progetto animato, una pellicola con protagonista Ultraman.

Il gigantesco combattente in armatura che da oltre 55 anni si batte contro ogni genere di kaiju e di mostro enorme avrà quindi un adattamento animato di casa Netflix, il secondo dopo la serie anime del 2019. Al timone del progetto, stando a quanto riportato da Variety, c’è Shannon Tindle, già noto per Megamind, Coraline e la porta magica e Kubo e la spada magica. Il film sarà prodotto in computer grafica, su uno script di Tindle e Marc Haimes. Farà parte dello staff anche Jogn Aoshima (Ducktales, Gravity Falls).

Emozionatissimo, Tindle ha commentato così la notizia:

“Realizzare questo film è un sogno che si avvera. Ciò che è cominciato come una storia originale, ispirata dal mio amore per l’Ultraman di Eiji Tsuburaya, in qualche modo è diventato davvero un film di Ultraman, grazie all’incredibile fiducia del team di Tsuburaya Productions, e il supporto dei ragazzi di Netflix Animation. Abbiamo allestito un team di all-star e non vedo l’ora di condividere con il resto del mondo la nostra visione unica di Ultraman”

Per realizzare la pellicola, Netflix collaborerà dunque con Tsuburaya Productions, lo studio che possiede i diritti di Ultraman. Dell’accordo ha voluto parlare il CEO dell’azienda, Takayuki Tsukagoshi:

“Questa collaborazione con Netflix sarà la prima impresa di Tsubraya Productions a raggiungere un mercato globale. Ultraman, fin dalla sua creazione, ha affascinato molte persone in giro per il mondo. E Shannon Tindle è una di quelle persone. È stato fortemente influenzato da Ultraman, sin da bambino, e crescendo è diventato a sua volta un creativo. Sono felice che le famiglie di tutto il mondo avranno modo di vedere la visione di Ultraman di Shannon e del suo team su Netflix, e di nutrire sentimenti di coraggio, speranza e gentilezza”

Non è stata ancora rivelata una data di lancio, ma l’unica certezza è che il gande combattente di kaiju tornerà a incantarci!