Wing of Darkness: pubblicato il trailer di lancio

L’editore Clouded Leopard Entertainment e lo sviluppatore Production Exabilities hanno pubblicato il trailer di lancio dello sparatutto 3D ad alta velocità Wing of Darkness. Wing of Darkness uscirà in digitale per $ 29,99 / 2.980 yen, nonché fisicamente in edizioni standard e limitate in Giappone e Asia. Supporta le opzioni di lingua dei sottotitoli in inglese, giapponese, cinese (tradizionale e semplificato), coreano, francese, italiano, tedesco e spagnolo e audio giapponese. Di se una panoramica del gioco, tramite la sua pagina Steam:

Questo gioco sparatutto 3D ad alta velocità consente ai giocatori di vivere esilaranti battaglie nel cielo, e include dei filmati che narrano la crescita dei personaggi principali durante la storia.

Le guerre tra nazioni non sono più conflitti tra persone ma sono diventate lotte per la sopravvivenza, mentre l’umanità combatte un nuovo nemico. Oggetti volanti non identificati denominati Blankers sono apparsi all’improvviso e l’unica arma abbastanza potente da sconfiggerli è il Sistema Held. Solo un piccolo numero di giovani donne eccezionali sono in grado di gestire i sistemi Held. Queste donne sono diventate note come Fräulein. Le Fräulein sono ora l’ultima speranza dell’umanità. Se non combattiamo, l’umanità è condannata. Ma combattere ha un prezzo che alcuni potrebbero non essere disposti a pagare.

Shooting

Provate il brivido del volo con comandi intuitivi, in qualsiasi direzione. Anche se esaurite le munizioni, si ripristinano automaticamente nel tempo. Scegliete tra una vasta gamma di armi ad alta tecnologia per combattere potenti nemici. L’aggiunta di alcuni elementi futuristici, permette ai i giocatori di sperimentare un nuovo modo di combattere.

Cut scene

Le cut scene racchiudono diverse scene di combattimento interattive che portano avanti la trama. La narrazione si alterna tra le due eroine del gioco, Klara ed Erika.

Wing of Darkness uscirà in per PlayStation 4, Switch e PC tramite Steam il 3 giugno in tutto il mondo.