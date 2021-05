Beautiful Desolation: nuovo video gameplay delle versioni PS4 e Switch

Mancano pochi giorni all’arrivo di Beautiful Desolation su PlayStation 4 e Nintendo Switch. non a caso, il publisher Untold Tales e il developer The Brotherhood hanno deciso di condividere maggiori dettagli pubblicando due nuovi video gameplay delle versioni per queste due console (che potete trovare in calce all’articolo).

Il gioco d’avventura isometrica 2D è uscito per la prima volta nel febbraio 2020 su PC tramite Steam e GOG, riscuotendo un buon successo da parte di critica e pubblico, soprattutto per la sua storia e per le sue ambientazioni dal taglio artistico. Veniamo infatti catapultati in un Sud Africa futuristico (una sorta di realtà alternativa), dominato da una tecnologia aliena avanzata, venerata e oltraggiata al tempo stesso. Avremo così modo di esplorare, risolvere enigmi, compiere delle scelte chiave durante i dialoghi e prepararci ad affrontare decisioni difficili in un’ambientazione puramente fantascientifica, che spazia dai villaggi africani sci-fi alle fatiscenti città tropicali, da fitte foreste soggette a mutazioni fino ad aridi fondali oceanici, tutti magnificamente resi in un isometrico 2D. In aggiunta, i controlli, l’interfaccia utente e il movimento sono stati completamente riprogettati per funzionare in modo intuitivo sui controller delle console.

E voi, che ne pensate? Fateci sapere la vostra opinione con un commento! Vi ricordiamo che Beautiful Desolation uscirà su PlayStation 4 e Nintendo Switch il 28 maggio. Nel frattempo, date un’occhiata al grande ritorno della rivista GAME PRO!