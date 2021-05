The Caligula Effect 2 entra in fase gold

The Caligula Effect 2 è ufficialmente entrato in fase gold! A dare l’annuncio sono stati il publisher FuRyu e il developer Historia con un post sul loro account Twitter ufficiale: la notizia è stata accompagnata anche da un’illustrazione celebrativa realizzata appositamente per l’evento. Il raggiungimento di questo traguardo sta a significare, dunque, che lo sviluppo è ormai completato e pertanto è possibile passare alla sua effettiva produzione.

La trama del J-RPG vede la virtual-doll di nome Regret creare il mondo di Redo per salvare le persone dai loro rimpianti passati, imprigionandole inconsapevolmente in una simulazione. Tuttavia, questo “paradiso” viene scosso fino al midollo quando un idolo virtuale di nome χ irrompe nella realtà virtuale di Regret e ripristina i ricordi del mondo reale di uno studente delle superiori. Per sfuggire a Redo, viene ristabilito il Go-Home Club, un gruppo di resistenza che cerca di combattere contro Regret e le sue forze dell’ordine, alias gli Obbligato Musicians.

The Caligula Effect 2 uscirà su PlayStation 4 e Nintendo Switch il 24 giugno in Giappone, mentre arriverà in Nord America ed Europa durante l'autunno, a data ancora da destinarsi.