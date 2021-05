Blade & Soul: nuovo aggiornamento ora disponibile

Il nuovo aggiornamento di Blade & Soul è disponibile ora sui server del titolo, portando un nuovo dungeon, quattro nuovi eventi e nuove ricompense giornaliere.

Il nuovo dungeon eroico, Thornwind Cavern, è per sei giocatori di livello 60, disponibile in difficoltà facile e difficile. Le ricompense includeranno accessori per materiali che ti permetteranno di creare armature.

Inoltre è stato aggiunto un nuovo sistema di Daily Perks, ovvero i premi di accesso giornalieri. La buona notizia è che non ti perderai un giorno poiché sarai in grado di continuare i tuoi progressi anche se non accedi in un giorno particolare.

L’evento Wings of Fortune di Blade & Soul puo’ farti guadagnare molte ricompense attraverso sfide e missioni quotidiane.