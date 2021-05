The King Of Fighters XV: il nuovo trailer presenta Leona Heidern

The King Of Fighters XV, titolo di SNK, si è mostrato nel suo primo vero teaser trailer mozzafiato a gennaio, mostrando tutta la bellezza dei suoi combattimenti in 4k next-gen fin dal primo istante. Dopo la pausa in seguito all’annuncio di Chizuru durante il podcast Fighting Game Publishers Roundtable, gli annunci settimanali sono ripresi con la rivelazione di Andy Bogard. Il direttore creativo Eisuke Ogura, ha precisato che il titolo è migliorato molto sia dal punto di vista tecnico per la realizzazione per i modelli dei personaggi, per poter rendere il gioco più entusiasmante.

SNK ha pubblicato un nuovo trailer per The King of Fighters XV, questa volta la protagonista è Leona Heidern, doppiata da Seiko Yoshida. Il suo soprannome è The Silent Soldier, il suo stile di combattimento enfatizza la precisione chirurgica e i movimenti taglienti a mani nude. A causa del sangue Orochi che scorre in lei e che ha provocato il massacro del suo intero villaggio, Leona si presenta come una combattente schiva e riservata. Al momento combatte come membro della Ikari Warriors Team, lottando per tenere sotto controllo i poteri che derivano dal suo sangue Orochi. Quando scatena tutta la sua potenza, Leona aumenta forza, velocità e precisione nei colpi, mentre i suoi capelli diventano rossi. Utilizza molti modi che per atterrare i suoi avversari, può lanciare una sfera di energia racchiusa in lame oppure perforare i nemici con le sue mani. Usa anche una varietà di strumenti, come i suoi orecchini e la forcina, per creare esplosioni che stordiscono l’avversario. Nel trailer combatte contro Yashiro e contro Ryo.

The King of Fighters XV è attualmente previsto per quest’anno, anche se una finestra di lancio e le piattaforme devono ancora essere annunciate. Finora, abbiamo ricevuto i trailer dei personaggi di Kyo Kusanagi , Iori Yagami , Chizuru Kagura, Joe Higashi, Andy Bogard, Terry Bogard, Yuri Sakazaki, Yashiro Nanakase, King, Mai Shiranui, Shermie, Ryo e Robert.