Remnant From the Ashes: nuovo gameplay trailer per la versione PS5

L‘update per PlayStation 5 e Xbox Series X/S di Remnant From the Ashes è finalmente disponibile. Questo aggiornamento per console next-gen introduce la scelta tra la modalità 4K e 30 FPS o quella 1080p e 60 FPS per i giocatori della console di Sony e di Xbox Series X (mentre la versione Series S ha accesso all’ultima opzione). Per dare un’idea di queste migliorie, stato pubblicato un nuovo gameplay trailer dedicato alla versione PlayStation 5 (che potete trovare in calce all’articolo).

La patch di aggiornamento è gratuita per coloro che hanno acquistato il gioco sparatutto di Gunfire Games sulle console della generazione precedente, e supporta anche i DLC che sono progressivamente usciti, ovvero Swamps of Corsus e Subject 2923, oltre a una grafica e ad un frame rate migliorati.

E voi, che ne pensate? Avete già scaricato l’aggiornamento di ottimizzazione? Vi ricordiamo che Remnant From the Ashes è attualmente disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC. A proposito, sapevate che Ghostrunner 2 è stato ufficialmente annunciato?