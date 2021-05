Highrise City: annunciato ufficialmente per PC

Deck13 Spotlight ha annunciato Highrise City, un city builder in lavorazione presso lo sviluppatore tedesco FourExo Entertainment.

Come detto in precedenza il titolo è un simulatore di costruzione di città e come motore grafico sarà implementato Unreal Engine 4 e sarà lanciato nel 2022 su PC attraverso Steam e GOG.

Queste sono le varie caratteristiche:

Caratteristiche principali