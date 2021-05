NEO The World Ends With You: rivelata l’opening

NEO The World Ends With You è l’attesissimo sequel del classico titolo per Nintendo DS uscito nell’ormai lontano 2007: il nuovo action RPG di Square Enix uscirà a luglio e, visto che ormai mancano poco più di due mesi, la famosa società giapponese ha deciso di pubblicare l‘opening del gioco (che trovate in calce all’articolo)!

Nel filmato d’apertura possiamo vedere la presentazione del protagonista Rindo e degli altri Wicked Twisters, nonché di vari altri personaggi che avremo modo di incontrare per la metropoli. Sebbene non venga mostrato alcun gameplay, viene messo particolarmente in evidenza lo stile “sgargiante” che caratterizza tutto il titolo, sulle note della canzone “Twister” proveniente niente meno che dal capitolo precedente. D’altronde, è di nuovo il compositore Takeharu Ishimoto ad occuparsi delle musiche, pertanto possiamo aspettarci la presenza di melodie piuttosto familiari.

NEO The World Ends With You arriverà il 27 luglio su PlayStation 4 e Nintendo Switch, mentre la versione PC uscirà nel corso dell’estate, a data ancora da destinarsi, tramite l’Epic Games Store. Per saperne di più date un’occhiata alla nostra anteprima, dove troverete degli approfondimenti che soddisferanno certamente le vostre curiosità!