Layers of Fear 2: il port su Switch arriva dal 20 maggio

Lanciato nel 2019, Layers of Fear 2 ha spostato l’orrore atmosferico del suo acclamato predecessore in una nuova ambientazione, offrendo una terrificante avventura incentrata sulla narrativa a bordo di una nave abbandonata. Bloober Team ha finalmente rivelato che sta portando il gioco su Nintendo Switch. La versione portatile è stata ufficializzata tramite un nuovo trailer, che mostra l’ambientazione di Layers of Fear 2 e alcuni dei mostri che i giocatori dovranno affrontare. Il port verrà lanciato il 20 maggio ed è attualmente scontato del 10% quando i giocatori lo preordinano dal Nintendo e-Shop, riducendolo da $ 29,99 a $ 26,99.

La storia principale è incentrata su un attore di Hollywood che è scelto come protagonista in un nuovo film da un regista misterioso. Il film sarà girato a bordo di un transatlantico, anche se è subito chiaro che non tutto è come sembra. L’avventura che segue è piena di paure psicologiche e incontri ossessionanti, mentre il giocatore scopre il mistero dietro l’ambientazione inquietante del gioco e gli orribili pericoli che si nascondono al suo interno. Gli sviluppatori del gioco hanno continuato a pubblicare altri due titoli dal debutto di Layers of Fear 2, tra cui l’ adattamento di Blair Witch del 2019 e The Medium, uscito quest’anno.. Quest’ultimo è stato un enorme successo per lo sviluppatore, grazie alle possibilità offerte dalla SSD di Xbox Series X. I giocatori possono utilizzare i poteri del protagonista principale del gioco per avventurarsi tra il mondo dei vivi e quello dei morti, sfruttando la capacità di risolvere enigmi e sfuggire ai pericoli. Bloober Team è già impegnato al suo prossimo grande progetto, anche se non ha ancora rivelato quale sarà.

Layers of Fear 2 è disponibile su PS4, Xbox One e PC, con un port su Nintendo Switch disponibile dal 20 maggio. Il titolo horror psicologico in prima persona è un sequel del primo gioco, ma è una storia a sé stante, quindi potete giocarlo fin da subito.