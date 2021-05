Scarlet Nexus: la demo su Xbox sarà disponibile il 21 Maggio

Dopo avervi svelato qualche giorno fa qualche dettaglio sulla demo di Scarlet Nexus, Action RPG che arriverà sugli scaffali dei negozi a partire dalla giornata del 25 Giugno 2021 su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X|S, quest’oggi siamo venuti a conoscenza di qualche informazione aggiuntiva della data d’uscita della versione dimostrativa dell’opera targata Bandai Namco Entertainment.

Secondo quanto svelato su Twitter, la demo per Scarlet Nexus arriverà sullo store di Microsoft a partire dalla giornata del 21 Maggio, dando modo agli utenti Xbox One e Xbox Series X|S di provare un goloso antipasto della produzione. Al momento attuale, sappiamo solamente la data d’uscita su piattaforme Xbox, ma presto dovrebbero arrivare dettagli per PlayStation e PC.

『Demo Sequence Updated』

Play the demo first on @Xbox when it arrives May 21st. #SCARLETNEXUS

