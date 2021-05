eFootball PES 2021: Pedro e Pereira protagonisti del derby della capitale digitale

Sui canali social di eFootball PES 2021 è stato pubblicato un nuovo video del calcistico Konami. Domani sera ci sarà il derby della capitale, e per celebrare il big match è stato fatto uscire un filmato con protagonisti due giocatori di Roma e Lazio. Per i giallorossi c’è Pedro, che gioca in coppia con il pro player Kepa (uno dei tre giocatori che sta giocando l’eFootball.pro con la Roma). Per i biancocelesti invece Andreas Pereira fa coppia con Adriancz23.

Nei rispettivi canali Facebook, sono state pubblicate anche le interviste integrali da parte dei due pro player verso i calciatori: qui potete vedere quella della Roma, qui invece quella della Lazio. Pedro parla delle difficoltà avute in un anno senza tifosi e dell’entusiasmo dei tifosi verso il derby. La sua modalità preferita di PES? il myClub. Fa però sapere che per lui le stat sulla velocità sono troppo basse. Anche Pereira ha capito il peso del derby appena arrivato a Roma, sottolineando l’importanza dell’ultimo vinto per 3-0. Anche lui vorrebbe avere stat migliori sulla velocità, e crede di meritarsi almeno un 80 di overall.

Lasciandovi al video qui sotto, vi ricordiamo che la Roma e Premium partner di eFootball PES 2021, mentre la Lazio è Official partner.

Sempre riguardo alle due squadre di Roma, stasera alle 22:00 i canali Twitch RomaEsports e LazioEsports ospiteranno gli ultimi match della “50 Derby Cup”.