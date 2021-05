Famicom Detective Club: trailer per il lancio odierno

Da oggi 14 maggio è disponibile Famicom Detective Club: The Missing Heir & The Girl Who Stands Behind, remake che contiene i due capitoli delle visual novel investigative usciti a fine anni ’80 su Famicom Disk System.

Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere qui sotto, ma vi rimandiamo, qualora lo vogliate, alla nostra recensione, per sapere cosa ne pensiamo.

Questa la descrizione attraverso il Nintendo e-shop:

Vai a caccia della verità in questo set di due giochi da veri detective

Scoprite l’investigatore che è in voi in Famicom Detective Club: The Missing Heir & Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind, due avventure da brivido disponibili in un set per Nintendo Switch.

Casi classici riaperti per una nuova generazione

Questi grandi classici dell’archivio Nintendo sono stati localizzati in inglese e aggiornati per Nintendo Switch, con una grafica ammodernata e filmati completamente doppiati.

Nota: entrambi i giochi sono doppiati esclusivamente in giapponese, con testo a schermo in inglese.

Vesti i panni del detective

Per risolvere questi casi dovrete parlare con i testimoni, passare al setaccio le scene del crimine alla ricerca di indizi e interrogare i sospettati, facendo affidamento sul vostro istinto per decidere come procedere. Man mano che indagherete scoprirete nuovi indizi che vi porteranno sempre più vicino alla verità. Se temete che una pista si stia raffreddando, consultate i dettagli dell’indagine sul tuo taccuino. Riuscirete a scoprire il colpevole… prima che sia troppo tardi?