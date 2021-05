Google Stadia è ancora viva e vegeta per la compagnia

Google Stadia, seppur la piattaforma ha qualche problema non solo sui titoli first party ma anche quelle di terze parti, ancora non ha liberato le sue massime potenzialità secondo la stessa compagnia, nonostante sin dal lancio la piattaforma cloud gaming ha fatto decisamente fatica per trovare un proprio spazio nell’industria dei videogiochi. Sebbene l’azienda abbia in piano di pubblicare oltre 100 giochi su Google Stadia, la società ha dichiarato che la piattaforma è viva e vegeta.

Ecco le dichiarazioni di Google: