Ratchet & Clank: svelata la data del preload

Nella giornata di ieri abbiamo saputo che Ratchet & Clank: Rift Apart è finalmente entrato in fase gold. Dopo l’annuncio di Insomniac però sono state divulgate ulteriori informazioni in merito al gioco e in questa news parliamo della data del preload e soprattutto del peso del titolo.

Senza perdere ulteriorie tempo, andiamo subito a vedere le due informazioni. Ratchet & Clank: Rift Apart sarà disponibile a partire dall’11 giugno 2021, ovviamente in esclusiva per PlayStation 5. Il titolo però sarà scaricabile dal PlayStation Store a partire dal 4 giugno, ovvero sette giorni prima. Si tratta di una larga fetta di tempo, che permetterà a tutti coloro che non sono dotati di un’ottima connessione di poter installare il titolo e non farsi trovare impreparati al day one.

Per quanto riguarda il peso specifico, invece, qui le cose si fanno leggermente più complesse. Le informazioni in possesso della rete ci indicano un peso di 42 gigabyte circa. Ovviamente non viene conteggiata la patch day one, di cui purtroppo non si conoscono ancora i dettagli in merito. Non è da escludersi dunque che le dimensioni del gioco possano aumentare fino a sfiorare (e superare, forse) i 60 gigabyte.

Avete già prenotato il titolo Insomniac oppure state aspettando le recensioni? Fateci sapere la vostra opinione in merito con un commento a questa notizia!