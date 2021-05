Kerbal Space Program 2: il tutorial in un video

Nel corso degli ultimi anni, Kerbal Space Program si è guadagno un seguito decisamente forte da parte dei fan, complice un gameplay curioso e decisamente originale. Oggi il secondo capitolo appare ancora un po’ distante ma fortunatamente Intercept Games ha deciso di tornare a mostrare qualche novità in merito e nel nuovo video è il tutorial ad essere protagonista.

Per chi non lo sapesse, infatti, la serie è da sempre stata molto vicina alla scienza reale. Per questo motivo moltissimi giocatori hanno sempre avuto bisogno di un tutorial per ambientarsi al meglio. Problema risolto grazie alla voglia del team di sviluppo di rendere sempre più inclusivo Kerbal Space Program 2 e che ha dunque inserito un tutorial molto approfondito. Tutorial che viene oggi mostrato in un video, con due ospiti speciali, ovvero gli astrofici Joel Greene e Scott Manly.

Il filmato (come da tradizione) è disponibile in calce alla notizia. Vi ricordiamo che il gioco non ha ancora una data di uscita ma è previsto per il 2022, pubblicato da Private Division, la label di Take-Two Interactive dedicata ai giochi indipendenti. Oltre al video potete anche ammirare alcuni nuovi screenshot, pubblicati nel corso delle ultime ore e che trovate nella gallery poco sopra. Restate sintonizzati su GamesVillage per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo.