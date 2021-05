Grindstone in arrivo su PC, nuovo update disponibile su Switch e Apple Arcade

Lo sviluppatore Capybara, team dietro Grindstone, ha annunciato che il suddetto titolo arriverà su PC il giorno 20 maggio tramite Epic Games Store. Inoltre, il particolare puzzle game si arricchisce di un nuovo update il quale, ovviamente, arriverà anche su PC.

Tale update, chiamato The Fortune Grind, è stato publicato quest’oggi su Apple Arcade e Nintendo Switch, piattaforme sulle quali il titolo presenziava già da un po’.

L’update porterà una nuova meccanica ai giocatori, i quali potranno far girare una ruota (appunto “della fortuna”) che apporterà maggior ricchezze al loot della run. Attenzione però: il giro di ruota potrebbe inoltre portare a nuovi rischi.

Vi lasciamo alla descrizione del titolo, mentre a questo indirizzo potete trovare la pagina dedicata a Grindstone sull’Epic Game Store e, a seguire, il nuovo trailer.

Grindstone è un puzzle game dal pluripremiato studio dietro BELOW, Sword & Sworcery EP, Super Time Force Ultra, Critter Crunch, e Might & Magic: Clash of Heroes! Grindstone è stato rilasciato per la prima volta su Apple Arcade a settembre 2019, ottenendo numerosi premi e nomination e da allora è uscito su Nintendo Switch, dove ha anche raccolto molti consensi ed è stato uno dei giochi Switch più recensiti del 2020.