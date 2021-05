Starfield: emergono nuove immagini, sarà solo next-gen?

Un nuovo leak ha svelato alcune immagini inedite per Starfield. Il nuovo progetto originale di Bethesda, diretto da Todd Howard, non si è mai mostrato pubblicate ma ora le prime fughe degli asset cominciano a manifestarsi online e dopo la prima, avvenuta circa una settimana fa, oggi tocca ad un altro set di screenshot.

La fonte delle immagini non è certa ma viene ritenuta molto affidabile. Effettivamente, dando uno sguardo anche agli elementi trafugati in precedenza, pare esserci una certa coerenza. Lo stile grafico, come potete vedere dalla gallery presente poco più in basso, sembra attingere a piene mani dallo stile di Bethesda, rendendo di fatto tutto il materiale praticamente genuino.

Negli screenshot si evidenza un cambio di grafica rispetto a Fallout 4 decisamente importante. Pur non conoscendo l’engine che muove Starfield, Todd Howard aveva definito il gioco come “una vera e propria esperienza next-gen”. Le dichiarazioni, oramai datate 2018, unite a questi screenshot ci fanno pensare che il gioco non vedrà la luce sulle vecchie piattaforme e anzi, molto probabilmente sarà un’esclusiva per la famiglia di console Microsoft, ovvero Xbox Series S e Xbox Series X, senza dimenticarsi del PC.

Oltre al livello di dettaglio tecnico, dagli screenshot possiamo forse venire a conoscenza della prima industria (o meglio, del primo marchio di fantasia) che popolerà il mondo di gioco. Si tratta di Axion Energy. E non è escluso, ovviamente, che nel gioco non possa essere legato proprio alla storia principale.

Il nuovo gioco di Bethesda a questo punto potrebbe svelarsi proprio durante l’E3 2021, che si terrà tra poco meno di un mese. Restate sintonizzati su GamesVillage per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo.