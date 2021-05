Total War Warhammer III si mostra con lungo gameplay

Quest’oggi si è tenuto uno showcase interamente dedicato alla produzione strategica di The Creative Assembly Total War Warhammer III. L’affascinante mondo fantasy è riportato per la terza volta con il tipico gioco della serie Total War e un lungo gameplay è stato mostrato per l’occasione.

Ovviamente risulterà molto familiare per i giocatori di vecchia data dei precedenti titoli ma, per tanti altri potrebbe essere il momento giusto per gettarsi a capofitto in quello che sembra il titolo più ambizioso mai fatto sulla saga.

Questo terzo capitolo arriva con due nuove razze umane, i Kislev e i Grand Cathay, assieme a 4 razze del Chaos, Khorne, Nurgle, Slaanesh e Tzeentch. La campagna prenderà luogo nei Regni del Caos con una mappa che, a detta degli sviluppatori, sarà grande il doppio di quella del secondo capitolo.

Saranno giocabili inoltre le precedenti razze nelle partite multiplayer e, infine, una campagna chiamata Mortal Empires è attualmente in sviluppo. Total War Warhammer III è atteso per l’uscita nei mesi a venire per PC, vi invitiamo dunque a tornare per saperne di più su un’eventuale data d’uscita.