Mass Effect Legendary Edition: il terzo capitolo vedrà l’arrivo del multiplayer?

Mass Effect Legendary Edition è finalmente tra noi e sembra che il lavoro di BioWare sia stato pressoché ottimo per dare una nuova vita ad una delle saghe più amate negli ultimi 15 anni circa. Tanti sono stati i miglioramenti tra tutti e tre i titoli ma, dall’altro lato, vi sono anche delle rimozioni non di poco conto.

Tra queste vi sarebbe la modalità cooperativa di Mass Effect 3 ma, secondo le parole di Mac Walters, i giocatori potrebbero non esser poi così adirati. Parlando ai microfoni di CNET, il project director ha infatti affermato che in base alla richiesta della modalità multiplayer sul terzo “nuovo” capitolo, si deciderà se e quanto tempo e risorse investire in futuro per portare la modalità online sul terzo capitolo.

Non direi mai di no a proposito. Vogliamo vedere cosa recepisce la Legendary Edition dai giocatori e capire cosa vogliano. Dopo ci chiederemo se abbiamo le risorse ed il tempo per portare una meccanica di un certo livello che i giocatori meritano.



