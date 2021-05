Life is Strange True Colors: spiegata l’implementazione del DualSense

Come tutti ben sappiamo, la serie di Life is Strange non è del tutto improntata all’azione o al combattimento in genere, puntando invece tutto sulla narrativa. D’altronde, la piattaforma Sony PlayStation 5 gode della tecnologia del DualSense e sarebbe comunque curioso capire come il suddetto verrà implementato sul prossimo, nuovo titolo Life is Strange True Colors.

Proprio a riguardo di quest’ultimo punto, arrivano dal team di sviluppo nuove informazioni tramite il blog ufficiale di PlayStation. I grilletti aptici si faranno più resistenti man mano che il potere di Alex si fa più forte e intenso.

Inoltre, la lightbar del DualSense verrà usata lungo tutto il gioco, divenendo di un certo colore e di una certa intensità in base al rapporto con le persone che troveremo nell’avventura. Il rosso per la Rabbia, il viola per la Paura e un profondo blu per la Tristezza.

Insomma, anche in Life is Strange True Colors i giocatori potranno sperimentare questa nuova e riuscita tecnologia di PlayStation 5 attraverso il DualSense. Vi ricordiamo che il titolo targato Square Enix arriverà su PS5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, PC e Stadia il 10 settembre e qui trovate l’ultimo trailer disponibile.