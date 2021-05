Xbox Series X|S: arriva la tecnologia Dolby Vision

Le due nuove console di casa Microsoft, ovvero Xbox Series S e Xbox Series X si preparano a ricevere la tecnologia Dolby Vision. L’annuncio è stato dato da Larry Hyrb, conosciuto da tutti come Major Nelson, tramite un post sul suo account Twitter personale, svelando i dettagli di come le due console riceveranno il supporto alla tecnologia.

In una prima fase di sperimentazione, non tutti i giocatori potranno godere del Dolby Vision sulla loro console. Le Xbox Series S e Xbox Series X scelte saranno infatti quelle iscritte al programma Insiders. Successivamente, una volta terminato il test, la tecnologia si estenderà a tutti i possessori tramite un aggiornamento.

Cos’è però esattamente il Dolby Vision? Si tratta di una forma di tecnologia HDR, seconda solo quella più popolare, chiama comunemente HDR10 e di cui sono dotati i più comuni modelli di televisore. Si tratta di una nuova tecnologia, appunto ancora in fase di sperimentazione. Si tratta dunque di un territorio ancora inesplorato ma che grazie all’implementazione su console potrebbe a breve aggiornarsi, diventando in un futuro sempre più performante. Fateci sapere se siete stati selezionati per il test sulle due console della casa di Redmond e restate sintonizzati su GamesVillage per tutte le novità in dirittura d’arrivo.