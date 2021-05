Returnal: sviluppatori ancora al lavoro sul salvataggio mid-run

Returnal è, senza ombra di dubbio, un’ottima IP ed un successo sia per Sony che per Housemarque, lo studio dietro la sua creazione. Il roguelite, sebbene sia stato accolto con commenti del tutto positivi, purtroppo ha avuto la sua parte di problemi sui quali però il team è già al lavoro.

Tale problema però è relativo alla richiesta, alquanto particolare visto il genere, da parte dei giocatori di “salvataggi”, i quali non è che siano proprio in linea con i roguelike (o roguelite, nello specifico caso). In una recente intervista, tuttavia, il marketing director Mikael Havari ha detto la sua a riguardo.

A quanto pare lo studio sta attualmente indagando la possibilità di inserire dei salvataggi mid-run, ovvero salvataggi lungo una delle tantissime run del gioco ma, al momento, si trovano piuttosto in difficoltà, non vedendolo come un vero problema. GamesVillage vi terrà aggiornati sulla faccenda, qualora dovessero esserci novità. Intanto, Returnal l’abbiamo recensito e vi ricordiamo essere esclusiva PlayStation 5.