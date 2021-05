Crudelia: i Måneskin doppiatori del film

Damiano David e Victoria De Angelis dei Måneskin faranno parte del cast di voci della versione italiana del nuovo film Disney live action Crudelia con dei camei d’eccezione. Una nuova avventura per la band che ha da poco pubblicato l’album “Teatro d’ira – Vol. I”, già disco d’oro e con oltre 100 milioni di streaming, e che, pochi giorni prima del debutto del lungometraggio, rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2021 a Rotterdam con il brano “Zitti e Buoni” (disco di platino), con cui hanno vinto il 71esimo Festival di Sanremo.

Damiano ha un doppio cameo: presta, infatti, la sua voce a Jeffrey (Andrew Leung), l’assistente della Baronessa von Hellman (Emma Thompson) ed è protagonista del cameo musicale di Artie (John McCrea), il proprietario di un negozio di abbigliamento vintage di Portobello Road, che entra nella vita di Estella in un momento cruciale. Il pubblico potrà riconoscere la voce inconfondibile di Damiano in alcuni versi di “I Wanna Be Your Dog” del gruppo rock The Stooges, il brano che Artie interpreta durante una sfilata.

Victoria presta invece la voce a una fashion reporter, che riporta in televisione le gesta di Cruella.

Diretto da Craig Gillespie e interpretato dalle vincitrici dell’Academy Award® Emma Stone ed Emma Thompson, Crudelia arriverà il 26 maggio nelle sale italiane (salvo disponibilità dei cinema) e il 28 maggio su Disney+ con Accesso VIP. Qui sotto trovate le due clip.