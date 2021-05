I veterani di Blizzard ed Epic Games fondano Lightforge Games

Come un fulmine a ciel sereno, questa mattina è arrivata la notizia che alcuni ex sviluppatori di Blizzard ed Epic Games si sono riuniti e hanno così fondato Lightforge Games, uno studio completamente remoto che “cerca di cambiare il modo in cui vengono giocati gli RPG”. Dal momento dell’annuncio della fondazione, avvenuto ocn un comunicato stampa del CEO Matt Schembari, è diventato accessibile anche il loro sito web ufficiale, dal quale apprendiamo che Lightforge Games sta attualmente lavorando a un “videogioco social multipiattaforma in cui i giocatori hanno il potere di creare mondi e raccontare storie con una libertà senza precedenti”. Non a caso, nella sezione “Careers” viene riportato che l’azienda sta assumendo al momento proprio perché è in cerca di personale che possa prendere parte a questo progetto.

Il neonato studio ha recentemente raccolto 5 milioni di dollari grazie ad investimenti da parte di 1UP Ventures, Dreamhaven, Galaxy Interactive, Maveron, NetEase Games e molti altri. I veterani del settore che hanno dato luogo alla fondazione sono Matt Schembari, Dan Hertzka, Nathan Fairbanks, Glenn Rane e Marc Hutcheson. Il team include sviluppatori che hanno lavorato su ioWare, Blizzard Entertainment, Epic Games e Riot Games. Persone, dunque, che hanno già lavorato a giochi come Diablo III, The Elder Scrolls Online,Fortnite, Hearthstone, Overwatch, la trilogia di StarCraft 2, Star Wars: The Old Republic, World of Warcraft e diversi altri ancora.