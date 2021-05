Final Fantasy XIV: trailer e data d’uscita per l’espansione Endwalker

Durante il Digital Fan Festival di Final Fantasy XIV, che a causa dell’emergenza pandemica si è tenuto in formato esclusivamente digitale, Square Enix ha rivelato un extended trailer dell’MMO, che a sua volta include un spot in cui è riportata una finestra di lancio per l’autunno 2021. A febbraio, Yoshida e il team di FFXIV ci avevano comunicato che il prossimo grande aggiornamento del gioco sarebbe arrivato con l’espansione Endwalker, caratterizzata da una nuova trama con elementi ripresi da classici come Final Fantasy IV.

Nell’ultimo trailer (che potete trovare in calce all’articolo) ci viene offerto uno sguardo più approfondito sull’espansione in questione, soprattutto sulle nuove località che costituiranno le prossime ambientazioni. Final Fantasy XIV Endwalker arriverà il 23 novembre su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Steam. Tra l’altro, è stata annunciata anche una Collector’s Edition fisica ed una Digital Collector’s Edition, di cui è già disponibile il pre-order su PlayStation Store e Steam. Di seguito potete trovare le caratteristiche di ciascuna edizione, oltre ai nuovi trailer condivisi da Square Enix su YouTube.

Collectors Edition:

Endwalker Special Art Box – Un’esclusiva scatola bianca lucida intarsiata che presenta un’illustrazione di Hydaelyn e Zodiark dell’artista Yoshitaka Amano.

– Un’esclusiva scatola bianca lucida intarsiata che presenta un’illustrazione di Hydaelyn e Zodiark dell’artista Yoshitaka Amano. Figure sapientemente realizzata – Un’impressionante figure di alta qualità che mostra il Guerriero della Luce come un paladino che usa il Passaggio delle Armi per proteggere gli alleati dai pericoli (base inclusa.

– Un’impressionante figure di alta qualità che mostra il come un paladino che usa il Passaggio delle Armi per proteggere gli alleati dai pericoli (base inclusa. Collezione d’arte e set di cornici – Una raccolta di dieci stampe artistiche in formato B5 con immagini chiave di tutta la storia di FFXIV. Il set include anche una cornice.

– Una raccolta di dieci stampe artistiche in formato B5 con immagini chiave di tutta la storia di FFXIV. Il set include anche una cornice. Spilla di Azem – Una spilla creata per imitare l’aspetto del cristallo di Azem.

– Una spilla creata per imitare l’aspetto del cristallo di Azem. Loporrit Mini-Pelush – Una versione in mini-peluche di un Loporrit.

Digital Collector’s Edition con i seguenti oggetti bonus in-game: