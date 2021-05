Biomutant: nuovi video gameplay per tutte le piattaforme

Il publisher THQ Nordic e il developer Experiment 101 hanno pubblicato nuovi gameplay video del loro action RPG open-world Biomutant, per mostrare le prestazioni di gioco sui vari hardware dove uscirà. Questi filmati (visibili in calce alla notizia), a detta del team, non hanno subito ulteriori modifiche di alcun tipo, dunque rappresentano a tutti gli effetti quanto ci ritroveremo ad avere di fronte una volta che il gioco in questione arriverà sul mercato.

Di seguito potete trovare le varie risoluzioni e i framerate che possiamo aspettarci di trovare sulle diverse piattaforme:

PC – Questa versione gira a 4K per 60FPS, ma non avrà un frame rate limitato, tenendo ovviamente sempre in considerazione l’hardware e il refresh rate del monitor.

– Questa versione gira a 4K per 60FPS, ma non avrà un frame rate limitato, tenendo ovviamente sempre in considerazione l’hardware e il refresh rate del monitor. PlayStation 4 Pro / Xbox One X – Queste versioni girano a una risoluzione di rendering dinamica di 1080p a 60FPS.

– Queste versioni girano a una risoluzione di rendering dinamica di 1080p a 60FPS. PlayStation 4 (Base) / Xbox One (Base) – Queste versioni girano a una risoluzione di rendering dinamica di 1080p a 30FPS.

Vi ricordiamo che Biomutant è in uscita il 25 maggio per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam, GOG, Epic GAmes Sotre e Origin. Tra l’altro, recentemente è stata rivelata la longevità del titolo. Ad ogni modo, vi terremo aggiornati!