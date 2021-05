Mighty Goose: annunciata la data d’uscita

Oggi si è tenuto il Playism Game Show, evento che celebra i 10 anni del publisher/sviluppatore giapponese Playism; tra le notizie, è stata annunciata la data d’uscita di Mighty Goose, uno shooter run-and-gun con protagonista un’oca cacciatrice di taglie.

Il gioco arriverà su PC (via Steam), PlayStaion 4, PlayStation 5, Xbox One e Nintendo Switch il 6 giugno, con il supporto di 13 lingue, tra cui l’italiano. Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che potete vedere qui sotto.

Questa la descrizione del gioco attraverso la pagina ufficiale su Steam:

In viaggio per la galassia, a caccia del male. Questa è la vita di Mighty Goose. Uno dei cacciatori di taglie più accreditati della galassia!

Mighty Goose è uno sparatutto a scorrimento laterale che metterà alla prova la vostra abilità, il tempismo, i riflessi. Basandosi su quella solida base arcade, il gioco aggiunge un sacco di armi pazze, macchine da guerra, potenziamenti e segreti.

Assumete il ruolo di Mighty Goose e portate la battaglia al Void King. In questa galassia un monarca comanda un vasto esercito di servitori e mostri meccanizzati. Affrontare questi cattivi significa viaggiare in mondi lontani e affrontare tutti i tipi di pericoli. Ma non preoccupatevi, Questo non è un problema per il leggendario Mighty Goose!

・ Esperienza run-and-gun frenetica con controlli tosti.

・ Combatti contro boss che riempiono lo schermo e che metteranno alla prova la tua abilità, tempismo e schivata

・ Personalizza il tuo stile di gioco utilizzando una combinazione di chip di aggiornamento, armi secondarie e personaggi che aiutano

・ Pilota devastanti veicoli da guerra per decimare grandi gruppi di nemici.

・ Mondi, veicoli e personaggi in pixel art splendidamente realizzati.

・ Una straordinaria colonna sonora con croccanti melodie synth-rock e funky jazz-fusion. Composta da Dominic Ninmark (Moonrider, Blazing Chrome, Gravity Circuit).