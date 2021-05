The Wild at Heart: nuovo gameplay trailer

Mancano pochi giorni all’uscita di The Wild at Heart, titolo da un caratterizzante stile artistico in sviluppo da parte team indie Moonlight Kids, pieno di creature magiche tra cui i bizzarri Spriteling. Dal 20 maggio il gioco sarà infatti disponibile su PC e su Xbox One.

Qualche ore fa il publisher Humble Games (di Humble Bundle) ha fatto uscire un nuovo filmato gameplay esteso (quasi nove minuti) in cui si vedono le abilità del protagonista nel lanciare gli Spriteling e nell’usare il suo fidato aspirapolvere, il Gustbuster.

Questa la descrizione di The Wild at Heart:

Un misterioso regno nascosto. Due bambini in fuga dalle difficoltà. Creature magiche e uno strano ordine di guardiani che hanno smarrito la loro strada. Un malvagio stygian imprigionato. Benvenuto nel Deep Woods.

Accumula la tua orda

Raccogli e schiera uno sciame di bizzarri Spriteling; piccole creature magiche da comandare. Rompi oggetti, raccogli bottini, combatti i nemici, costruisci nuovi percorsi e altro ancora!

Esplorare

Un mondo unico e isolato, ricco di lore: boschi, grotte, coste, antichi santuari… The Deep Woods è pieno di enigmi da risolvere e segreti che aspettano di essere scoperti.

Colleziona e crea

Raccogli risorse rare come cristalli magici, rottami, componenti elettrici e altro per costruire nuove strutture, oggetti e potenziamenti!

Battaglia

Affronta animali selvatici e nemici soprannaturali con le abilità uniche del tuo sciame di Spriteling e del tuo fidato aspirapolvere, il Gustbuster!

Cala la notte

“L’oscurità è cattiva!” – Un detto comune tra gli abitanti di Deep Woods, e per una buona ragione. Gli esseri malvagi si nascondono nell’ombra e potresti trovarti a voler stare vicino a un falò fino all’alba