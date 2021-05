Hades: classificato su PlayStation 4 in Corea del Sud

Stando ad alcune segnalazioni, come questa sul sito ResetEra, Hades sarebbe stato classificato su PlayStation 4 dal The Game Rating and Administration Committee della Corea del Sud, in data 30 aprile. Questo non vuol dire che automaticamente arriverà una versione per la console Sony. Gli sviluppatori di Supergiant Games avevano comunque parlato in passato di un’eventualità di portare il gioco anche su altre console: PS4, PS5, Xbox One e Series X/S.

Take Two viene indicato come publisher, ma l’utente che ha postato la notizia non capisce in modo chiaro se sia una cosa regionale oppure Private Division possa potenzialmente gestire la distribuzione fisica del gioco. Intanto vi lasciamo l’immagine qui sotto sulla classificazione, in attesa di avere notizie ufficiali in merito. Ricordiamo che Hades è attualmente disponibile su PC e Nintendo Switch, e recentemente ha vinto il premio gioco dell’anno ai DICE Awards 2021.

Questa la descrizione del gioco attraverso la pagina Steam:

Hades è un dungeon crawler rogue-like che sfoggia gli aspetti migliori dei titoli Supergiant acclamati dalla critica, come la rapida azione di Bastion, la profondità e l’atmosfera di Transistor e lo storytelling basato su personaggi memorabili di Pyre.

La presentazione ricca d’atmosfera e la combinazione unica di narrativa e gameplay tipica dei giochi Supergiant fanno ritorno anche in Hades: gli spettacolari ambienti disegnati a mano e la coinvolgente colonna sonora portano sontuosamente in vita il regno dei morti.