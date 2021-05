Gnosia: annunciata la versione Steam

Oggi si è tenuto il Playism Game Show, evento che celebra i 10 anni del publisher/sviluppatore giapponese Playism; tra le notizie, oltre all’annuncio della data d’uscita di Mighty Goose, è stato ufficializzato l’arrivo di Gnosia, visual novel con alcune caratteristiche da gioco di ruolo, anche su Steam. Non è stata però specificata la data precisa dell’uscita su PC del gioco sviluppato da parte di Petit Depotto. Sarà disponibile comunque entro il 2021.

Il gioco era uscito originariamente su PlayStation Vita a giugno 2019, per poi arrivare su Nintendo Switch il 4 marzo di quest’anno. Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che potete vedere qui sotto.

Questa la descrizione del gioco attraverso la pagina del Nintendo e-shop.

Le Gnosia mentono. Fingendo di essere umane, stermineranno tutti gli abitanti dell’universo, uno alla volta.

L’equipaggio di un’astronave alla deriva, minacciato dalle letali “Gnosia” e senza avere idea di chi sia il vero nemico, escogita un disperato piano per sopravvivere. I membri più sospetti verranno messi in animazione sospesa, uno alla volta, per tentare di eliminare le Gnosia dall’astronave.

Tuttavia, è quasi impossibile capire se le persone in animazione sospesa siano davvero delle Gnosia o dei semplici capri espiatori, sacrificati dalle Gnosia per assicurarsi la sopravvivenza. Riusciranno gli umani a trionfare? O sarà l’inizio della fine per l’umanità?