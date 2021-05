The Division Heartland: il nuovo video leak svela alcuni dettagli

Sappiamo che sin dall’annuncio di Ubisoft legato a The Division Heartland, in molti appassionati sono rimasti stupiti non solo dall’essenza stessa free to play del titolo, ma anche dal fatto che non sarà Massive Entertainment ad occuparsi della realizzazione della produzione, ma bensì Red Storm Entertainment, studio la cui gran parte della fama lo deve ai prodotti del brand Tom Clancy’s.

Nonostante i pochi selezionati ad aver preso la visione del materiale in calce alla notizia erano sotto NDA (Accordo di non divulgazione) un utente ha deciso ugualmente di correre il rischio, pubblicando un video introduttivo del gioco. Vediamo come il gameplay di The Division Heartland sia molto simile a The Division e The Division 2, con alcune differenze. Infatti, sembrerebbe che ci siano degli elementi decisamente diversi, e questo lo si nota soprattutto intorno alla mappa.

In aggiunta, dalla clip video in calce alla notizia, possiamo vedere di come l’interfaccia abbia subito dei grossi cambiamenti per favorire l’user experience e altri miglioramenti visivi. Ovviamente per saperne maggiormente su The Division Heartland bisognerà aspettare altri dettagli oppure potete recarvi sul sito ufficiale del gioco per richiedere un Playtest per il gioco, sperando che la fortuna vi assista e che veniate scelti per poter giocare in anteprima all’opera.