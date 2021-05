Resident Evil Village Guida: i consigli per affrontare la difficoltà Villaggio delle Ombre

Resident Evil Village, come come i suoi predecessori, include diversi livelli di difficoltà. Il più duro di tutti è sicuramente “Villaggio delle Ombre”, che non solo alza di molto il livello di sfida del gioco di Capcom, ma lo rende estremamente difficoltoso. In primis, i nemici hanno moltissimi punti vita aggiuntivi, oltre al fatto di aumentare di numero. Inoltre, è capitato che alcuni nemici più potenti si siano palesati prima del previsto, andando ad ostacolare l’avanzata di Ethan verso la conclusione della storia.

Se non avete ancora affrontato questa modalità, abbiamo deciso di aiutarvi con alcuni consigli in questa mini-guida, con la speranza che possano risultare utili alla vostra causa. Abbiamo deciso di evitare di scrivere una guida troppo lunga e complicata, proponendo invece una lista di cose da fare semplice e di veloce lettura. Per prima cosa, la modalità può essere sbloccata solo dopo aver completato il gioco la prima volta (qualsiasi difficoltà), oppure, già disponibili come bonus pre-order di alcune edizioni limitate del titolo.

Resident Evil Village Villaggio delle Ombre: meglio come terza run

Il primo consiglio che vi diamo è quello di giocare questa modalità soltanto come terza run. Di solito, la prima run di Resdient Evil Village viene giocata in modalità normale. Una volta completata, vi consigliamo di effettuare una run in modalità semplice per potenziare al massimo le armi necessarie e montarci sopra tutti i componenti. Fatto ciò, potrete darvi alla terza run in modalità Villaggio delle Ombre. Di seguito vi spieghiamo il motivo.

Armi con proiettili infiniti

Diciamoci la verità: in Modalità delle Ombre per abbattere il più semplice dei Lycan occorrono tanti proiettili. Affrontare questa modalità senza armi con proiettili infiniti risulterebbe quasi impossibile. Ecco perché occorre avere come minimo un Revolver M1851 Wolfsbane con munizioni infiniti. Per ottenerla occorre potenziare al massimo la magnum in una run precedente, per poi acquistare con i PC la versione con munizioni infinite (negozio extra) e infine, ottenerla dal Duca nella run successiva. In realtà, avere anche un fucile d’assalto con munizioni infinite sarebbe ottimale, soprattutto in quelle sequenze dove i troppi nemici su schermo potrebbero avere la meglio sulla non proprio alta rateo di fuoco della magnum.

Rushare i nemici inutili

Altro consiglio importante è quello di rushare tutte le aree piene di nemici dove sicuramente non dovrete ripassare più volte. Esempi lampanti sono le prigioni del castello Dimitrescu, la strada che porta a Villa Beneviento o la roccaforte piena zeppa di Lycan. Al contrario, vi consigliamo di ripulire l’intero villaggio dalla presenza dei Lycan, dato che passerete per le strade del villaggio più e più volte.

Resident Evill Village: non fatevi colpire

No, non è un consiglio che cade nell’ovvietà, ma è una cosa da evitare! Villaggio delle Ombre non ha mezze misure: qualsiasi danno da parte dei nemici vi porterà subito in condizioni critiche, costringendovi subito a curare. E dato che le cure in Resdient Evil Village non sono infinite, dovrete necessariamente evitare che i nemici vi feriscano. Sembra impossibile, ma con le giuste armi e un po’ di accortenza, sarà possibile evitare che qualsiasi nemico si avvicini troppo a voi. È inutile dire che i mostri più potenti e i boss hanno la capacità di shottare al primo colpo.

Se avete difficoltà nell’affrontare i Boss presenti nel gioco, vi invitiamo a leggere la nostra guida su come sconfiggerli.