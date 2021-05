Live in Dungeon verrà pubblicato su Steam nel mese di giugno

Steam non è solo fonte di pubblicità a giochi già conosciuti sul mercato e con un forte impatto mediatico, ma è anzi anche un trampolino di lancio per produzioni con un budget decisamente diverso da quello delle produzioni AAA, come nel caso di Live in Dungeon.

L’originale RPG targato Heaviside Creations, il quale usa i “Likes” come unità di misura per l’esperienza nei panni di uno streamer in esplorazione, arriverà su Steam il 5 giugno. Sicuramente avrebbe bisogno di maggior pubblicità vista l’originalità del titolo ma, purtroppo, il suddetto supporterà soltanto la lingua giapponese.

Di sicuro quest’ultimo lato renderà difficile l’acquisto in occidente di Live in Dungeon e servirà sperare in una localizzazione, amatoriale o meno essa sia. Intanto, vi lasciamo alla pagina ufficiale di Steam per tenerlo d’occhio e, in calce, un trailer rappresentativo del genere.