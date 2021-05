Legal Dungeon arriverà su PlayStation 4 e One durante il 2021

Playism, publisher di cui abbiamo parlato anche in questo articolo e compagnia molto attiva nel portare produzioni di piccolo budget sulle grandi piattaforme come Steam, assieme a Somi ha annunciato che l’adventure game investigativo Legal Dungeon approderà su PS4 e One entro quest’anno.

La produzione corrisponde al secondo capitolo della trilogia “Guilt”. Inoltre, ha fatto sapere che supporterà una moltitudine di lingue orientali e occidentali, tra cui l’italiano.

Legal Dungeon ha visto la luce su PC tramite Steam nel mese di maggio del 2019, seguito poi da una recente versione per Nintendo Switch, pubblicata nel mese di febbraio di quest’anno. Vi lasciamo ad una descrizione del titolo e, a seguire, potrete visionare un trailer.

Legal Dungeon è un gioco sull’organizzazione dei documenti d’indagine della polizia. Il giocatore deve rivedere e fornire un Verdetto di indagine su rapporti che vanno dal piccolo furto all’omicidio in otto diversi casi criminali. Pesa il valore della vita delle persone per sbloccare tutti i collezionabili.