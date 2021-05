Umurangi Generation: annunciata la data d’uscita per Nintendo Switch

La fotografia è, da tempo immemore, una tra le passioni più complete che si possano avere al giorno d’oggi. La si può praticare per hobby o per lavoro, ma la sostanza non cambia e, al giorno d’oggi, chi più chi meno fotografa. Origame Digital vuole fare la sua parte, portando sul mercato videoludico delle home console, con l’aiuto di Playism, Umurangi Generation.

Il suddetto titolo è un first-person photography game, originariamente uscito su PC tramite Steam lo scorso maggio 2020 ambientato in un futuro squallido ed in crisi che metterà il giocatore nei panni di un reporter del Tauranga Express.

Durante il playthrough, sarà possibile sbloccare vario equipaggiamento, come lenti e altro ancora. Qui trovate la pagina Steam di Umurangi Generation, mentre arriverà su Nintendo Switch il 5 giugno. Una breve descrizione e, a seguire, trovate un trailer del gioco.

Umurungi Generation è un gioco di fotografia in prima persona in un futuro malato. Situato a Tauranga Aotearoa in una crisi imminente, sei un corriere per il Tauranga Express. Durante il gioco potrete sbloccare una varietà di obiettivi e attrezzature.