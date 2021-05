New World: dev spiega come funzionerà il negozio

Dopo l’aggiornamento di maggio, il nuovo titolo di Amazon Games, New World, sembra essere uno dei pochi progetti che la società ha impedito di essere cancellato, e uscirà ufficialmente ad agosto.

Tuttavia il team di sviluppo sta prendendo i feedback dei giocatori riguardo a questo futuro negozio. Le recenti patch della fase alpha del titolo hanno fatto menzione del negozio in game e il direttore Rich Lawrence ha rilasciato una dichiarazione su Twitter:

Tutti gli articoli del negozio, al momento del lancio, saranno esclusivamente di natura cosmetica. Stiamo introducendo il negozio nell’alpha per testare questi articoli e il loro valore. Nessuna selezione nel negozio o il loro costo indicato (durante i test non ci sono costi reali in ogni caso) è definitivo. Il nostro scopo è la garanzia della qualità e la raccolta di feedback.



Ricordiamo che New World uscirà esclusivamente per PC il 31 agosto, elencato come uno dei futuri MMORPG di tutti i tempi, sviluppato da Amazon Games da ormai diversi anni.