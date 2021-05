Replica: in arrivo su PS4 e Xbox One nel 2021

Playism e lo sviluppatore Somi hanno annunciato l’uscita di un titolo romanzo interattivo Replica. Questo gioco sarà il primo capitolo della trilogia “Guilt” e sarà disponibile per Playstation 4 e Xbox One nel 2021.

Ricordiamo che il gioco è stato lanciato per la primissima volta su Steam per PC a luglio 2016, e Nintendo Switch nel 2020. Al momento del lancio sulle console, saranno disponibili le lingue come inglese, cinese semplificato, giapponese, coreano, italiano, spagnolo, turco, polacco, tedesco, russo, francese e portoghese.

Ecco una piccola e interessante panoramica di Replica, tramite Playism: