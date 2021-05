The Queen’s Footsteps, una text adv italofrancese

The Queen’s Footsteps è una interessante Avventura Testuale di classe italofrancese che farà la felicità di tutti gli amanti del nobile genere. Il titolo è stato realizzato nel 2019, ed è oggi disponibile gratuitamente per quasi venti piattaforme diverse, anche in una speciale edizione cartonata da collezione, edite da PolyPlay, che trovate qui. In particolare il titolo è stato realizzato grazie ad un tool di compilazione creato da un programmatore italiano, in particolare di Roma, che trovate a questo LINK.

L’autore dell’opera è il game designer Davide Bucci e potete trovare le versioni scaricabili liberamente in freeware al seguente LINK. Si tratta davvero di un’opera per tutti i gusti, poiché, come vediamo, è disponibile per i più importanti sistemi retrò del passato.Di seguito le diciannove diverse piattaforme su cui può girare la poliedrica Avventura Testuale The Queen’s Footsteps:

Commodore 64 Commodore Plus/4 Commodore 128 Commodore VIC-20 (32K) Commodore PET 32K Commodore Amiga 500 Commodore Amiga 600 Atari 800 (48K) Atari ST Amstrad CPC Apple ][ Apple Macintosh 68K Home Computer di Standard MSX Sinclair ZX Spectrum Personal Computer MS-DOS Computer CP/M Series Olivetti M20 Commander X16 RC 2014

Il gameplay di base narra la seguente storia: Oggi è il 27 agosto 1904. Nove mesi fa lei, Emilia Vittorini, si è unita alla Spedizione Archeologica Italiana in Egitto guidata da Ernesto Schiaparelli, direttore del Museo Egizio di Torino. Ora sei tornato a Genova, in Italia: il tuo traghetto a vapore è arrivato tre giorni fa con 25 casse di legno contenenti i corredi della regina Nefertari Meritmut, un vero tesoro! Sono partiti da Genova in treno, diretti a Torino, ieri sera. Mentre erano in transito, sei stato invitato a un sontuoso ricevimento organizzato da un ricco appassionato d’arte, Eugenio Collovati, conte di Raligotto, ma difficilmente ti è piaciuta la serata. Ma l’accoglienza è stata ieri: ora, devi prendere il treno per Torino e controllare che il tesoro sia arrivato sano e salvo. Sarò i tuoi occhi e le tue orecchie. In bocca al lupo…