Call of Duty Warzone: nuovo glitch presente in mappa

I giocatori si lamentano sempre sul fatto che ci sono troppi glitch su Call of Duty Warzone poichè diversi exploit sono apparsi in diverse occasioni.

Un giocatore ha mostrato quanto fosse facile non solo uccidere qualcuno per una vittoria non meritata, ma anche evitare il gas tossico e persino raccogliere oggetti senza mai mettere piede nella vera area della prigione.

Infatti l’ultimo esempio di cheat viene dall’utente di Reddit, che ha mostrato una clip di un giocatore che riesce ad entrare sotto la prigione in Warzone. Il giocatore è in grado oltre ad raccogliere oggetti ma anche di sparare, vincendo facilmente la partita.

Solo due settimane fa, questo problema tecnico è stato corretto ma ne è emerso uno nuovo molto rapidamente. Finché non ci saranno conseguenze reali, sembra improbabile che il problema degli imbroglioni su Call of Duty Warzone diminuirà.